DIRECT. Coronavirus 2019-nCoV : le bilan atteint 563 morts en Chine, plus de 28 000 personnes contaminées

Ce qu'il faut savoir

L'épidémie de coronavirus 2019-nCoV a fait 563 morts en Chine continentale, selon le plus récent bilan des autorités chinoises, publié jeudi 6 février. Le nombre de personnes contaminées a atteint 28 018 dans le pays. Hors des frontières chinoises, environ 200 cas ont été recensés, et deux personnes sont mortes, à Hong Kong et aux Philippines. Suivez la situation en direct sur franceinfo.

3 694 cas déclarés en un seul jour en Chine. Le nombre de personnes contaminées a atteint 28 018 en Chine continentale (hors Hong Kong et Macao), avec 3 694 cas déclarés en un seul jour, a indiqué jeudi la Commission nationale de santé, qui a par ailleurs fait état de 73 morts, dont 70 dans la province du Hubei d'où est partie la maladie. Cela porte à 563 le total des décès dans le pays.

Un nombre grandissant de villes en quarantaine. Après la mise en quarantaine de Wuhan et de la province du Hubei (centre), épicentre du virus, un nombre grandissant de villes de l'est de la Chine imposent des restrictions de déplacement à des dizaines de millions d'habitants supplémentaires. Des milliers de voyageurs et membres d'équipage étaient condamnés à rester sur deux navires de croisière en Asie jeudi.

Près de 200 cas de contamination hors de Chine. Près de 200 cas de contamination ont été identifiés en dehors de Chine dans une vingtaine de pays. Hong Kong, territoire chinois semi-autonome, a fait état mardi de son premier décès. L'OMS a lancé un appel de fonds de 675 millions de dollars (613 millions d'euros) et annoncé que 500 000 masques, 350 000 paires de gants allaient être envoyés dans 24 pays, ainsi que 250 000 tests dans plus de 70 laboratoires du monde entier.