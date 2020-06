DIRECT. C'est la reprise pour tous les écoliers et collégiens, à deux semaines des vacances

Ce qu'il faut savoir

Après six semaines d'école en dents de scie et plus de trois mois de cours à la maison pour cause d'épidémie de coronavirus, écoliers et collégiens retournent en classe, lundi 22 juin. Un souhait du gouvernement, qui appelle à avoir "confiance" dans l'institution et espère qu'un maximum d'élèves répondront à l'appel. "Notre but c'est qu'il y ait le plus d'élèves possible qui reviennent", a expliqué jeudi le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer.

Malgré le déconfinement mi-mai et la réouverture progressive des établissements scolaires, depuis trois mois, de nombreux enfants n'ont jamais repris le chemin de l'école. Ce retour à la normale est possible grâce à l'allègement du protocole sanitaire, qui encadrait jusqu'à présent de façon très stricte les établissements.

Retour dans les salles de cinéma. Ce 22 juin est également marqué la réouverture des salles obscures partout en France, dans le respect des mesures sanitaires. L'occasion de retrouver des films dont la diffusion avait été interrompue par le confinement le 14 mars mais aussi de découvrir des nouveautés qui inaugureront l'été 2020. Au total, une quarantaine de films seront à l'affiche.

La pratique des sports collectifs de nouveau autorisée. Les spots collectifs peuvent désormais reprendre, avec une limite de 10 pratiquants maximum. Un protocole des "pratiques alternatives", réalisé avec les fédérations des sports concernés, a été publié par le ministère des Sports le 20 juin, pour permettre une reprise des activités en toute sécurité sanitaire.

Reprise des centres de vacances, casinos et salles de jeux. Les centres de vacances, les casinos et les salles de jeux rouvrent également lundi "dans le respect de règles sanitaires strictes", a souligné, dans la nuit de vendredi à samedi, un communiqué de Matignon après la réunion d'un Conseil de Défense et de Sécurité nationale (CDSN) sous l'autorité d'Emmanuel Macron.