Didier Raoult prendra sa retraite à la fin du mois d'août

Fin de carrière pour Didier Raoult ? Le scientifique controversé ne sera plus professeur des universités-praticien hospitalier au sein d'Aix-Marseille Université et des Hôpitaux universitaires de Marseille (AP-HM) à partir du 31 août 2021, révèle Le Monde (article réservé aux abonnés), mercredi 18 août. En cause : l'homme de 69 ans a atteint l'âge de cessation obligatoire d'activité.

Le maintien de Didier Raoult à la direction de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection (IHU) de Marseille, piloté par une fondation privée, ne répond néanmoins pas aux mêmes critères d’âge que son statut de professeur, souligne le quotidien. L'intéressé a d'ailleurs fait parvenir à la direction de l'AP-HM une demande de cumul emploi-retraite pour continuer à diriger l'instut qu'il a fondé en 2011, assure au Monde Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d’établissement de l'AP-HM.

Un appel d'offres pourrait être lancé pour lui trouver un successeur

Mais cette demande ne fait pas l'unanimité au sein des membres fondateurs de l'IHU, alors que les rapports entre le microbiologiste et une grande partie de la communauté médicale et scientifique marseillaise se sont dégradés depuis l'épidémie de Covid-19 et les prises de position controversées de Didier Raoult. "Il pourrait rester en poste, mais il n'est pas raisonnable que l'IHU soit dirigé par quelqu'un qui n'est plus ni praticien hospitalier ni universitaire", estime François Crémieux, directeur général de l'AP-HM.

En septembre, ce dernier et le président d’Aix-Marseille Université, Eric Berton, représentant deux des membres fondateurs de l'IHU, proposeront donc au conseil d’administration de la fondation qui pilote l'institut et à sa présidente, Yolande Obadia, de lancer un appel d'offres pour trouver un successeur au scientifique, note Le Monde. Mais pour avoir gain de cause, ils devront convaincre les représentants des autres membres fondateurs encore présents, parmi lesquels des proches de Didier Raoult.

Sollicité par Le Monde, l'intéressé n'a pas souhaité commenter ces informations. La direction de l’IHU annonce au quotidien qu’elle communiquera sur ce sujet "à la rentrée".