Deuxième phase du déconfinement : plus de la moitié des Français (55%) trouvent le plan bien adapté, selon notre sondage

Selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et "Le Figaro", c'est 15 points de plus qu'il y a un mois. 62% des Français ont également trouvé le discours d’Édouard Philippe convaincant.

55% des Français trouvent que le plan de déconfinement est bien adapté, c’est-à-dire ni trop rapide ni trop lent, selon un sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro publié ce vendredi 29 mai. C’est 15 points de plus que lors de la même enquête d’opinion réalisée il y a un mois. Alors que l’épidémie de coronavirus recule en France, plus d'un tiers des Français (34%) qualifient cependant toujours ce plan de "trop rapide", contre presque la moitié fin avril (45%). 11% trouvent désormais qu’il n’est pas assez rapide (-4 points).

Sans surprise, les mesures qui redonnent plus de liberté remportent une très large adhésion des Français : réouverture des parcs et jardins (88%), fin des restrictions de déplacement à l’intérieur de l’Hexagone (85%), réouverture des bars et restaurants (78%). C’est aussi le cas du maintien de certaines restrictions : l’interdiction des discothèques et des stades (83% d'approbation), des sports collectifs et de contacts (78%) ou encore du regroupement de plus de 10 personnes (71%). Seule l’accélération de la réouverture des établissements scolaires remporte une moins grande adhésion (56%).

Le Premier ministre a convaincu

62% des Français ayant entendu parler du discours d’Édouard Philippe sur la deuxième phase de déconfinement l’ont trouvé convaincant. Un discours très suivi, puisque plus de trois quarts des Français (76%) en ont entendu parler. Dans le détail, le Premier ministre a été trouvé clair par 72% de ces Français qui ont suivi les annonces. Les deux tiers d'entre eux (66%) ont jugé qu’Édouard Philippe a été à la hauteur de la situation, et 64% estiment qu'il a montré qu’il savait où il allait. Politiquement, l’ensemble de ces mesures de déconfinement transcendent les clivages politiques avec par exemple 66% des militants France insoumise qui les jugent adaptées. Seuls les militants du Rassemblement national sont une majorité à s’y opposer.

Cette enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour franceinfo et Le Figaro a été réalisée sur internet les 28 et 29 mai 2020, sur un échantillon de 1 005 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.