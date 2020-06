Deux écoles élémentaires fermées à Paris après des cas confirmés de Covid-19

L'agence régionale de santé précise qu'il n'y a pas de "foyer de contamination" dans ces deux établissements et que les décisions ont étés prises "par mesure de prudence et de vigilance".

Deux établissements scolaires ont fermé leurs portes à Paris après des cas de Covid-19, annoncent le rectorat à franceinfo et l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France, mercredi 24 juin.

L'école élémentaire Lamoricière (12e arrondissement) a fermé mardi et jusqu'à la fin juin par "mesure de prudence et de vigilance" après la confirmation de "trois cas positifs de Covid-19", explique l'ARS, tandis que le rectorat évoque pour sa part "un enseignant et au moins un élève". Cet établissement est donc le premier à devoir fermer ses portes depuis les réouvertures du 14 mai dernier, rappelle France Bleu Paris Ile-de-France. Aucune des deux écoles n'est considérée comme un "foyer de contamination" par l'ARS, car ces trois cas "ont été répartis dans le temps entre début juin et lundi". L'école maternelle, elle, reste ouverte.

L'école élémentaire du Renard (4e arrondissement), quant à elle, a fermé ses portes ce mercredi après qu'un enseignant a contracté la maladie. Là non plus, il ne s'agit pas non plus d'un "foyer de contamination", précise l'ARS.

D'habitude, quand un cas est détecté chez un élève ou un enseignant, seule la classe concernée est isolée. Dans le cas de Lamoricière, cette fermeture est liée à la découverte simultanée de cas chez un enseignant et un ou plusieurs élèves. L'école du Renard, elle, a été fermée en raison de son organisation spécifique, avec des aires ouvertes et des enseignants qui peuvent avoir plusieurs groupes d'élèves, précise le rectorat de Paris.

Depuis la rentrée obligatoire de tous les élèves lundi, à Paris, "83% des élèves et 90% des enseignants ont repris le chemin de l'école", a affirmé à l'AFP Patrick Bloche, l'adjoint de la mairie en charge de l'éducation.