Destination France : à la découverte des Mille Étangs, la face caché des Vosges

Un peu moins de mille ou bien plusieurs centaines : difficile de savoir exactement combien d’étangs composent le plateau des Mille Étangs, en Haute-Saône. Par grappe, entre bocages et sapins, ils se dévoilent et révèlent un jeu de reflets. Un paysage dont Michel Butterlin a rêvé pendant ses 56 jours de confinement. "Le paradis, on l’imagine un peu comme cela, débarrassé de toutes les inquiétudes du quotidien", confie t-il.

"C’est un endroit qu’on n'a pas envie de quitter"

Une parenthèse enchantée qui est le décor quotidien de Michel Bresson. Il est né ici, dans la ferme familiale. Après une carrière dans l’industrie, il a tout quitté pour revenir sur le domaine, entouré de ses cinq étangs. "Lorsque l’on est né dans un endroit comme celui là […] c’est un endroit qu’on n'a pas envie de quitter”, explique le natif des Mille Étangs. Il y a trois gites, chacun avec une perspective différente", décrit Michel Bresson.

