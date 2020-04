Depuis le début de la crise du Covid-19, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer le faible nombre de tests dont disposerait la France. Mais cette pénurie ne touche pas tout le monde dans l'Hexagone. Ainsi, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, se félicitait le 9 avril sur France info : « On a 2,5% des Marseillais qui ont été testés, ce qui en fait la population la plus testée au monde ».

L'élu LR reprend une affirmation qu'on voit beaucoup circuler sur les réseaux sociaux, et qui émane d'un communiqué de l'IHU Infection de Marseille daté du 3 avril. L'établissement annonçait avoir réalisé près de 60 000 tests, dont 20 987 sur des patients marseillais, faisant donc de la population de Marseille la mieux dépistée au monde. Il est exact que Marseille est une exception en France. En raison des capacités de dépistage de l'IHU, mais surtout parce que l'établissement a fait le choix de tester n'importe qui ou presque, alors que dans les autres régions, seuls les cas graves du Covid-19 étaient dépistés.

Mais cela ne suffit pas à faire de Marseille la ville la plus testée de la planète. Le 9 avril, au moment où Renaud Muselier faisait sa déclaration, les îles Feroé revendiquaient avoir testé 10% de la population, avec 5299 tests réalisés, pour environ 52 000 habitants. Deuxième dans ce classement, l’Islande revendiquait le 9 avril, 30 947 tests pour 364 000 habitants. Soit 85 tests pour 1000 habitants. D'autres petits pays affichent encore des ratios plus élevés que Marseille, comme le Bahrein ou encore le Luxembourg. Et en cherchant un peu, on voit aussi qu'en Vénétie, une des régions les plus touchées d'Italie, près de 200 000 tests ont été effectués pour environ 5 millions d'habitants.

Bref, la population de Marseille est championne de France. Pas du monde.

