Depuis le début du mois de mai, l’Allemagne se déconfine progressivement. Les Länder, ayant la responsabilité de la crise sanitaire, autorisent peu à peu la réouverture des cafés et restaurants selon des règles très spécifiques. Une photo, notamment, a été énormément partagée sur les réseaux sociaux et par de nombreux médias internationaux pour prouver l’impact des nouvelles mesures de distanciation sur le quotidien. Elle montre plusieurs clients assis à la terrasse d’un café à Schwerin, dans le Nord-Est du pays, et coiffés de drôles de chapeaux.

En France, la chaîne de télévision BFM TV a même diffusé un reportage indiquant que le café Rothe « a eu une idée pour que les clients restent éloignés les uns des autres : leur proposer de porter des chapeaux-frites. » En dépit des nombreux commentaires au premier degrés sur le prix à payer pour être autorisé à boire à nouveau un café en terrasse, il n’est pourtant pas obligatoire de porter ce chapeau ridicule pour pouvoir s'asseoir dans cet établissement.



En réalité, les images de BFM TV ont été filmées par la chaîne de télévision allemande RTL le 10 mai pour un reportage. Mais dans le commentaire, la journaliste allemande révèle que les chapeaux-frites ne sont pas une initiative du café mais de la chaîne de télévision : « Pour être honnête, ce n'est pas la propriétaire du café qui a inventé le chapeau de distanciation, c'est nous ! Notre reporter voulait voir comment les gens réagiraient si on leur mettait des frites de piscine de 1,50 mètre sur la tête ». Pas trop mal si l’on en croit les réactions amusées des Allemands piégés par la journaliste.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/