Désintox. Non, le gouvernement n\'a pas oublié de compter des morts du Covid

Le gouvernement a-t-il oublié de compter des milliers de morts du covid ? C’est une idée reçue qui court depuis le début de l'épidémie en France. Il a d'abord été reproché aux autorités de ne pas tenir compte des morts du virus en EHPAD, puis d'ignorer les décès survenus à domicile. S'est ainsi installée l'idée d'un bilan trop partiel, qui a perduré avec les thèses complotistes qui ont fleuri. Avec le recul, il semble pourtant que la critique soit injuste.



Le New York Times a ainsi entrepris de comparer les bilans officiels du Covid-19 de 28 pays avec l'excès de mortalité enregistré pendant la durée de l'épidémie dans chacun d’entre eux. Aux États-Unis par exemple, les autorités comptent entre le 15 mars et le 11 juillet 134 500 décès covid, alors que le pays a connu sur la période 179 800 décès supplémentaires par rapport aux années précédentes. Dans la quasi-totalité des pays fortement touchés par le virus, l'excès de mortalité observé est bien supérieur au décompte officiel : +37% en Espagne, +28% aux Pays-Bas, +25% en Italie, ou +11% au Royaume Uni. Des différences qui supposent une sous-estimation des décès liés à l'épidémie.



Mais il y a deux exceptions, la Belgique et la France, qui affichent à l'inverse des autres un bilan officiel du COVID-19 supérieur à l'excès de mortalité constaté : environ 30 000 décès COVID dans l’Hexagone pour une surmortalité de 25 000. Cela ne veut pas forcément dire que la France a compté trop de morts. Mais selon Michel Guillot, chercheur à l’Institut national d’études démographiques, cela signifie assurément que le pays a compté de manière plus exhaustive que beaucoup d'autres pays.

