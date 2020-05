Le Covid ne serait pas une pneumonie ? Un texte très viral l'affirme. Attribué au professeur Jacques Theron, du CHU de Caen, il affirme que des autopsies en Italie auraient établi qu’il s’agirait en fait d’une thrombose, une coagulation du sang. Et qu'en conséquence, les respirateurs et les unités de réanimation utilisés depuis le début de la crise seraient inutiles, puisque des anticoagulants suffiraient pour traiter la maladie. Mieux, de l'aspirine et du jus de citron bouilli pourraient guérir de la maladie.

Contacté par Désintox, le Pr Jacques Théron dément être l’auteur de ce texte qui circule depuis plusieurs semaines dans de nombreuses langues. Ce qui est vrai, c'est qu’une étude réalisée à partir d'autopsies en Italie, a montré qu'une des complications graves possibles de la maladie est la formation de petits caillots sanguins, notamment dans les vaisseaux pulmonaires, qui entravent la circulation du sang, d'où la thrombose. Ce risque est suffisamment connu pour que l’on ait prescrit des anticoagulants chez certains patients du Covid.

Mais cela ne permet pas d'affirmer que la thrombose est systématiquement impliquée dans tous les décès du Covid, ni que l'utilisation d'anticoagulants aient un effet sur tous les patients sévères. La pneumonie demeure la complication la plus fréquente du Covid-19. Et surtout, contrairement à ce que sous-entend le post Facebook, ces observations ne mettent pas en doute l’intérêt des respirateurs et des unités de soins intensifs. Ni ne permettent, hélas, de dire que la maladie pourrait être soignée bien plus facilement. Et évidemment pas avec de l'aspirine et du jus de citron.

