Désintox. Non, la ville de New York n\'entasse pas les morts du Covid-19

C’est l’histoire d’une vidéo virale : à l’image, un homme dit se trouver devant un hôpital new-yorkais, à Manhattan. Il filme un camion frigorifique et dit : « C’est là qu’ils mettent les cadavres ». La vidéo coupe, et on se retrouve à l’intérieur d’un bâtiment, où des dizaines de sacs mortuaires s’entassent à même le sol. La vidéo totalise 100 000 vues sur le compte Instagram du média dominicain qui l’a publiée, avant d’être reprise par des internautes français.

Elle est pourtant manipulée. La ville de New-York, dépassée par le nouveau coronavirus, a bien garé des camions frigorifiques utilisés comme morgues devant différents hôpitaux - et il est facile de retrouver celui filmé par le vidéaste. Mais la deuxième séquence, qui montre des dizaines de sacs mortuaires, vient d’ailleurs.

D’abord, avant d’être publiée par le média dominicain, elle est apparue en ligne, sur le compte Twitter d’un journaliste équatorien, selon qui il s’agit d’un hôpital de son pays. Ensuite, on discerne sur un des sacs mortuaires un nom, qu’on retrouve en ligne sur un faire-part de décès. Celui-ci aurait eu lieu le 29 mars, à Guayaquil, deuxième ville d’Equateur, où le nouveau coronavirus fait des ravages.

Dernier indice sur la provenance de la vidéo : la voix féminine, en fond sonore, qui semble évoquer, en espagnol, l’« Hospital general del Norte ». C’est le nom d’un établissement de santé de la sécurité sociale équatorienne à Guayaquil.

Celle-ci a d’ailleurs fini par confirmer que la vidéo des sacs mortuaires avait bien été tournée dans cet établissement, par voie de communiqué de presse.

Retrouvez Désintox à 13h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/