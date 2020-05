Désintox. Non Bill Gates n\'a pas créé le coronavirus et ne profite pas de la crise sanitaire

Bill Gates profiteur de crise et créateur du covid ? Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les anti-vaccins et les pro-Trump ont désigné le milliardaire comme leur nouvel ennemi. De quoi l’accuse-t-on ? UN : Bill Gates prévoirait de profiter d’une puce diffusant le vaccin sous la peau pour tracer la population après le covid, DEUX : il aurait lui-même créé le virus, TROIS : il serait poursuivi en Inde pour avoir tué des jeunes femmes avec son vaccin.



Si ces trois accusations sont désormais reprises en France, elles ont d’abord été propagées aux Etats-Unis, notamment par la commentatrice pro-Trump américaine Candace Owens et l’anti-vaccin Robert Kennedy Jr. Elles ont ensuite circulé au Brésil, en Italie, en Croatie, au Nigeria, en Grèce, au Kazakhstan, en Inde, en Espagne ou encore en Lettonie.



Mais ces trois affirmations sont fausses. UN sa fondation a bien financé une étude prévoyant de vacciner la population grâce à des nanoparticules invisibles sous la peau, mais cela n’a rien à voir avec le Covid et il ne s’agit pas d’une puce… DEUX, un institut qu’il a financé a bien déposé un brevet sur un coronavirus responsable de la grippe aviaire, mais cela ne signifie pas qu’il a inventé le Covid-19, mais tout simplement qu’il a identifié une souche d’un autre coronavirus.

TROIS, après enquête, les autorités indiennes ont confirmé qu’aucun décès de jeunes filles n’était lié au vaccin financé par Bill Gates et le milliardaire n’a d’ailleurs jamais été poursuivi.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/