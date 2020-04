Depuis plusieurs jours, on s’interroge sur l’après coronavirus. Et surtout sur l’après-confinement. Dans ces circonstances, ce qui avait commencé comme une blague est devenu une « fake news ». Dans la journée du lundi 6 avril, plusieurs comptes Twitter et Facebook expliquent avoir reçu par message une « carte du déconfinement ». Celle-ci a l’air très officielle – y figurent plusieurs logos de ministères, dont celui de l’Intérieur et de la Santé - et elle annonce trois dates de sortie du confinement envisagées selon les régions.

Mais plusieurs indices permettent de voir qu’elle est fausse. D’abord, elle est censée venir de la DRAC, la direction régionale des affaires culturelles, qui n’a pas grand chose à voir avec le coronavirus, de plus l’un des logos est celui du ministère de la Défense, qui s’appelle en fait ministère des armées depuis 2017. « Tout est faux », a confirmé la direction générale de la Santé à Désintox.

Cette carte a vécu une belle vie avant d'être démentie par de nombreux fact-checkers. Elle a même été évoquée, à une heure de grande écoute, en direct par Cyril Hanouna. Mais comment s’est-elle retrouvée chez Cyril Hanouna ? Et même sur BFM pour être démentie en direct ?

Désintox en a retrouvé l’origine et son auteur en a été le premier surpris. La carte a été faite sur paint, un logiciel de dessin basique, par un membre du groupe facebook amateur de parodies, Secret News. Il la publie lundi matin, un peu avant 8h, sur ce groupe privé qui compte 18 000 membres. Il aura fallu que l’un de ces membres la partage à l’extérieur du groupe pour que son caractère parodique se perde en route et qu’elle se transforme en fake news. Un des membres commente : « je l'ai vu sur plein de groupes, elle continue de circuler. C'est dingue les personnes qui commentent et partagent même quand on leur dit que c'est un fake ! » Effectivement, cela n’empêche pas la carte de circuler, bien au contraire…

Retrouvez Désintox à 13h sur Arte.

Sur Facebook : https://www.facebook.com/28minutes/

Sur YouTube : https://www.youtube.com/user/28minutesARTE

Sur Instagram : https://www.instagram.com/artedesintox/

Sur le site d'Arte : http://28minutes.arte.tv/