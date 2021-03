Désintox. Covid-19 : non, la Suède n\'est pas un exemple en termes de mesures sanitaires

Victoria Abril en roue libre ? La dernière performance de l’égérie de Pedro Almodovar, à propos de la Covid, a été très remarquée ces derniers jours. L’actrice a dénoncé, à plusieurs reprises, une épidémie « planifiée ». Parmi les nombreuses contrevérités énoncées par Abril, l’exemple suédois : « La solution est de revenir à l’immunité collective, comme l’a fait la Suède, qui n’a pas confiné, qui ne met pas de masques. Qu’a fait la Suède ? Et elle a eu le même nombre de morts que nous. »

Depuis le début de l’épidémie, la Suède est prise en exemple par les contempteurs des restrictions sanitaires. Pourtant, la stratégie d'une immunité collective, obtenue en laissant courir le virus, a certes été évoquée... mais pas longtemps. Pour preuve, le pays n'a eu de cesse ces derniers mois de durcir les mesures pour lutter contre la seconde vague qui frappe plus durement le pays.

Victoria Abril n’a pas dû remarquer que la Suède a serré la vis depuis un moment. Depuis janvier, le port du masque est fortement recommandé dans les transports aux heures de pointe. Certaines régions, comme à Stockholm, la région de Sörmland ou de Gävleborg l’ont rendu obligatoire à tout moment, ainsi que dans les endroits fermés où il est difficile de garder ses distances sociales.

Aujourd’hui, si la Suède a légèrement moins de morts par million d’habitants que la France, où réside l’actrice, ou l’Espagne, où elle est née, elle est loin de s’en sortir mieux que le reste de l’Europe. Au 3 mars, avec 1283 morts par million d’habitants, elle est beaucoup plus touchée que l’Allemagne, 850 morts par million d’habitants, ou que ses voisins nordiques qui ont adopté plus tôt des mesures strictes. La Finlande est à 136, la Norvège à 116 et le Danemark à 409.

Retrouvez Désintox dans l'émission 28 minutes du lundi au jeudi à 20h sur Arte.

