La pandémie de Covid-19 a franchi la barre du million de morts. À la fin du mois de septembre, le titre se retrouve partout dans la presse française et étrangère. Selon l’université américaine John Hopkins, dont les travaux statistiques font référence depuis le début de la pandémie, ce nombre aurait été atteint dans la nuit du 28 au 29 septembre. Mais cette statistique symbolique cache probablement une réalité bien pire.

Elle provient en effet d’une compilation de données officielles qui sous-estiment l'impact réel de la maladie. Ce qui n’apparaît pas toujours clairement dans le traitement de l'information. Le Monde a, ajouté un « au moins » dans son titre après publication de son article. L’AFP elle-même a corrigé le texte de sa dépêche passant de « franchi la barre du million de morts » à « fait plus d'un million de morts ».

Après les gros titres, les précisions sont venues de l’OMS elles-mêmes, qui a concédé, le 28 septembre au soir, que le chiffre était sous-estimé : « Quand on compte, on ne peut compter parfaitement », reconnaissait alors Mike Ryan, le directeur des situations d’urgence de l’OMS.



Pourquoi compte-t-on mal ? Principalement parce que les remontées officielles viennent uniquement des hôpitaux. On ne compte donc pas les morts à domicile, et parfois même dans les maisons de retraite. Dans les zones du monde sous-équipées en structures de soin, la sous-estimation est d’autant plus importante.



Dans la revue Nature, l’épidémiologiste chilienne Andrea Gomez Ayora fait aussi remarquer que la barre du million a été franchie “il y a quelques temps”. Selon le New York Times, qui s’appuie sur l’observation de la mortalité toutes causes confondues dans une vingtaine de pays, les remontées officielles auraient raté, fin septembre, au moins 263 000 décès potentiellement dus au coronavirus !

