Une vidéo virale partagée sur Twitter assure que lors d’une manifestation à Vienne en Autriche des policiers ont enlevé leurs casques et marché « avec le peuple contre les restrictions sanitaires ! » Et d'ajouter : « En France les policiers seront les derniers à avoir cette intelligence de le comprendre et le courage de le faire ! »

Ces images ont été tournées le 31 janvier 2021 à Vienne, lors d’une manifestation interdite qui se tenait effectivement contre les restrictions sanitaires. La vidéo montre des policiers, qui ne portent pas de casques, en train de marcher aux côtés des manifestants, qui les applaudissent. Un homme crie « la police marche avec le peuple ! »

Pourtant l’attitude calme de la police n’a rien à voir avec un encouragement à désobéir aux mesures sanitaires. Sur Twitter, le compte officiel de la police viennoise a démenti tout soutien en expliquant que « dès que les rassemblements commencent à bouger, ils sont toujours accompagnés par des collègues au front, sur les flancs et à la fin, si possible ».

Concernant les casques que les forces de l’ordre portent sous le bras, la police viennoise indique que ses officiers agissent selon les principes de « dialogue, désescalade et application de la loi ». Le non-usage des casques relève « clairement de la désescalade » dans une situation qui ne présentait pas de menaces.

On notera que les policiers ont gardé leurs masques de protection contre la covid-19. La police indique également que 850 infractions ont été relevées durant le défilé et des manifestants ont été arrêtés pour des faits de non-respect des mesures sanitaires, mais également de violences contre les forces de l'ordre.

Ce qui indique bien que les policiers n’ont pas marché en soutien avec les covidosceptiques.

