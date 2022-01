Des TER supprimés dans plusieurs régions après des cas de Covid-19 chez des conducteurs, transports scolaires perturbés en Moselle

L’épidémie de Covid-19 perturbe le trafic de trains dans plusieurs régions de France, rapportent plusieurs locales de France Bleu. Le transport scolaire est aussi touché en Moselle où il manque 177 chauffeurs.

Région Bretagne

Plusieurs TER ont été supprimés tôt lundi 3 janvier matin dans la région Bretagne, rapporte France Bleu Breizh Izel, en Ille-et-Vilaine, dans le Morbihan et dans le Finistère. Plusieurs trains de la ligne Lorient-Quimper ont notamment été touchés. Plusieurs conducteurs ont été testés positifs au Covid-19 ou sont cas contacts, et donc indisponibles, précise France Bleu. La SNCF indique qu'elle va adapter son plan de transports dans la région Bretagne à partir de mercredi pour faire face à l'évolution de la situation sanitaire.

Centre-Val-de-Loire

Le trafic est aussi perturbé dans le Loiret cette semaine. Entre lundi 3 janvier et le 7 janvier, la SNCF va réduire le nombre de trains sur l'axe Paris-Orléans-Tours, en raison de l'augmentation du nombre de contaminations au Covid-19 et de cas contacts parmi le personnel de l'entreprise ferroviaire. L'axe B et X entre Vierzon et Bourges, l’axe Q entre Paris-Austerlitz et Orléans et l’axe J qui relie Orléans et Limoges, en passant par Vierzon sont concernés.

Hauts-de-France

Dans la région Hauts-de-France, 10 % des trains sont supprimés, a indiqué la SNCF à franceinfo. La région Normandie doit aussi adaptée son offre de train en raison du Covid-19.

Grand-Est

L’épidémie perturbe aussi les transports scolaires lundi matin. Selon le Président de la Région Grand-Est Jean Rottner, il manque 177 chauffeurs de bus en Moselle. Certaines lignes scolaires vont être modifiées. Les familles et les établissements scolaires ont été avertis, a-t-il expliqué sur Twitter.