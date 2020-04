"Dès qu’il siffle j’ouvre ma fenêtre et ça me fait vraiment du bien" : des séances de gym au balcon pour entretenir le vivre ensemble dans les quartiers confinés

Comment vit-on le confinement dans les quartiers populaires ? Exemple quartier des Chênes, à Suresnes, où un collectif a décidé d'organiser des séances de sport pour tous depuis le pied des HLM.

La vie dans les quartiers populaires s’organise en temps de confinement avec de nombreuses initiatives d’entraide des habitants. Exemple à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, où un collectif a lancé des cours de sport pour tous au pied des immeubles.

En temps normal, Smaïl Belkacem et le Collectif solidaire des Chênes accompagnent les habitants dans leur recherche d’emploi. Depuis le début du confinement, ces jeunes du quartier ont décidé de mettre en place des cours de gym au cœur de l’ensemble HLM des Chênes. "On s’est dit : comment on peut faire pour faire bouger un peu les gens ? Et on s’est dit : on va faire des séances de sport, on va essayer !", raconte-t-il.

Vous voyez, il a des ados, il y a des parents, il y a des personnes un peu plus âgées. C’est vraiment intergénérationnel pour le coup et c’est top !Smaïl Belkacem, du Collectif solidaire des Chênes à franceinfo

De plus en plus d’habitants sont derrière leur fenêtre à guetter, deux fois par semaine, l’arrivée à 18 heures d’Ismail Ichaoui. Préparateur physique, c’est lui qui mène la danse. Avec une petite sono pour le rythme et l’ambiance, installé dans l’habituelle aire de jeux au pied des immeubles, Ismail guide donc de loin mais avec de la voix les mouvements des résidents qui suivent la séance depuis leur fenêtre ou leur balcon.

Il se passe de belles choses dans les quartiers populaires #Suresnes #coursdegymaubalcon pic.twitter.com/zMqvZp6oFk — Fanny Lechevestrier (@fannylechevestr) April 22, 2020

"C’est très important en temps de confinement, le fait qu’ils soient assis pratiquement six heures dans la journée, ou allongés, explique Ismail Ichaoui. Les faire déjà bouger une heure, ça leur fait du bien niveau moral. Et avec cette activité physique-là on va limiter les dégâts." Il se veut rassurant. "Même si on n’est pas habitué à faire du sport, il y a des exercices adaptés à tout le monde, avec du matériel simple, deux bouteilles d’eau, des haltères..."

Derrière le sport, du lien social

Mais encore une fois, l’initiative dépasse la simple activité physique. Des liens se créent entre voisins, nous racontent du haut de leurs fenêtres Céline et Azad, deux adeptes de la première heure. "Dès qu’il siffle j’ouvre ma fenêtre et ça me fait vraiment du bien, confie Céline. Et en fait ça permet de créer du lien, contrairement à ce qu’on pourrait peser par rapport au confinement." Azad approuve : "Elle a raison, avant on ne se connaissait pas mais maintenant, dès qu’on le voit, ça créé un lien. On est plus qu’une famille ici, ça remonte le moral."

Pendant le confinement, des cours de gym collectif au balcon ont été mis en place par le collectif Solidaire des Chênes à Suresnes (Hauts-de-Seine). (FANNY LECHEVESTRIER / FRANCE-INFO)

Le sport en temps de confinement devient alors un point d’ancrage social dans un quartier où les commerces de proximité sont quasis absents, souligne Smaïl Belkacem. "C’est la rencontre entre voisins, c’est les échanges aussi. Il y a eu un élan incroyable", se félicite-t-il.

On voit beaucoup de sympathie, de solidarité, parce que tout le monde est dans la même situation. Donc ça permet de se serrer les coudes.Smaïl Belkacem, du Collectif solidaire des Chênesà franceinfo

"On est très fiers de ce quartier-là, vraiment très fiers, poursuit Smaïl Belkacem, qui se projette déjà dans l'après confinement : je pense qu’après le confinement, on va faire un grand repas pour remercier tout le monde, dehors ! Ça, ça va être sympathique !" En attendant, le collectif va poursuivre ses cours de gym au balcon pour entretenir le vivre ensemble.