Des chèques alimentaires à Brest pour "éviter que la crise sanitaire ne se transforme en crise sociale", explique le maire

François Cuillandre, maire PS de Brest, a mis en place des chèques alimentaires pour compenser le coût de l'arrêt de la cantine pour les enfants, pour les familles les plus modestes.

Dans les quartiers populaires français, à cause de l'épidémie du coronavirus, beaucoup d'habitants ont recours aux distributions alimentaires. À Brest, le maire a mis en place un système de chèques alimentaires pour aider les familles avec des enfants. "Nous voulons éviter que la crise sanitaire que nous connaissons ne se transforme en crise sociale trop dure pour les plus faibles et les plus pauvres d'entre nous", a expliqué ce mercredi 22 avril sur franceinfo François Cuillandre, maire PS de Brest et président de Brest métropole.

"En temps normal, 6 500 enfants fréquentent nos cantines scolaires, mais avec le confinement elles sont fermées, et sur ces 6 500, un quart bénéficie de la gratuité des repas. Donc, la fermeture des écoles entraîne une perte de revenus très nette pour les familles. C'est pourquoi nous avons mis en place ce chèque alimentation qui est versé à environ 1 400 familles pour environ 2 200 enfants bénéficiant soit de la gratuité des repas, soit d'un tarif réduit, compte tenu de la faiblesse des revenus. Ce chèque est de 150 euros par enfant, ce qui représente un budget de 300 000 euros. La mesure vaut jusqu'au 11 mai."

Certains députés demandent que les loyers des HLM soient suspendus pendant un mois ou deux. "Je ne suis pas favorable à cette mesure. C'est au cas par cas que les questions se règlent", a expliqué François Cuillandre.