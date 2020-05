Déplacements à vélo : "Il y a une envolée jamais vue dans les territoires ruraux et périurbains" affirme le président du club des villes et territoires cyclables

Pierre Serne, invité de franceinfo, jeudi 21 mai, assure que 25 à 30 000 personnes ont utilisé le chèque réparation pour les vélos du gouvernement.

L’utilisation du vélo a augmenté avec le déconfinement et "ce qui est très impressionnant, ce sont les chiffres dans les territoires ruraux et périurbains, où il y a une envolée jamais vue", explique ce jeudi 21 mai sur franceinfo Pierre Serne, président du Club des villes et territoires cyclables et chargé de la coordination du plan déconfinement. "Ce n’est pas seulement dans les centres-villes", ajoute-t-il, en raison, selon lui, de l’essor des vélos à assistance électrique. Un vrai enjeu, car dans ces territoires, il a fallu tout aménager "de façon plus sécurisée" car ce sont des routes où les voitures roulent généralement plus vite.

On voit également une augmentation de l’utilisation du vélo chez les enfants. "Dans certains endroits, la moitié des stocks de l’année est déjà vendue", précise Pierre Serne, qui ajoute également que 25 à 30 000 personnes ont utilisé le chèque réparation du gouvernement.

"C’est quelque chose que l’on appelait de nos vœux depuis des années et qui est en train de se faire en quelques jours", se réjouit Pierre Serne.