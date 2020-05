Dépistage : la ruée sur les tests

Savoir si on a été contaminé par le Covid-19 ou non. Aujourd’hui, il suffit d’une prise de sang pour être fixé. Dans un laboratoire, un patient attendait ça depuis longtemps. “Je suis venu, car j’ai eu il y a à peu près un mois des symptômes : fatigue générale et un petit peu de fièvre. On va savoir tout de suite si j’ai contracté le Covid ou pas”, confie-t-il.

10 000 tests par jour

Depuis le déconfinement, le laboratoire enchaîne les prélèvements. Et ceux qui viennent se faire tester n’ont pas tous eu des symptômes. Ces tests sérologiques, de plus en plus de laboratoires les proposent. Il n’y a pas besoin d’ordonnance, le test coûte 40€ et il n’est pas remboursé. Les prélèvements sont traités sur une plateforme en voit passer 10 000 par jour. Certains sont faits par des automates et d’autres manuellement : la réaction chimique est rapide.