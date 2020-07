Dépistage du coronavirus : les laboratoires sont débordés

Pour décrocher un rendez-vous dans ce laboratoire, ces patients ont dû s'y prendre à l'avance. À l'intérieur du laboratoire parisien qui propose des tests de dépistage au Covid-19, c'est l'effervescence. Depuis le mois de juin, le nombre de patients a augmenté de 25%. Un afflux devenu difficile à gérer pour les dix salariés. "Nos effectifs sont aujourd'hui épuisés. (...) Cette nuit on a terminé à minuit les derniers tests", assure le Dr. Pascal Amram, médecin biologiste du groupe Le Labo.

Des horaires élargis pour les tests Covid-19

À Lyon c'est le même constat, ce laboratoire d'analyses a même élargi les horaires de tests Covid-19 à cause de l'augmentation du nombre de patients ces deux dernières semaines. Au manque d'effectif initial, viennent s'ajouter les congés d'été des salariés et les difficultés à recruter. Une tension dans les laboratoires particulièrement sensible en Ile-de-France et les Pays de la Loire.

Le JT

Les autres sujets du JT