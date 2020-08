Dépistage du coronavirus : l'ARS d'Île-de-France lance une plateforme dédiée aux médecins pour mieux orienter les patients

La plateforme, disponible dès lundi 17 août, doit permettre d'accélérer la prise en charge des patients qui ont un besoin urgent de se faire dépister.

"On met en place, et c'est opérationnel aujourd'hui, une plateforme dédiée aux médecins pour pouvoir orienter en priorité les personnes qui ont un besoin urgent de se faire tester", a annoncé sur France Bleu Paris lundi 17 août, Nicolas Péju, directeur général adjoint de l'ARS Ile-de-France. "Toutes les personnes qui ont des symptômes énonciateurs du coronavirus" pourront ainsi se faire tester au sein d'un laboratoire. "Le médecin, qui apprécie si cette personne a des symptômes évocateurs du Covid-19, appelle une plateforme téléphonique organisée avec les laboratoires et la personne sera appelée dans les 24 heures et un rendu de test dans les 24 heures", a-t-il précisé.

Nicolas Péju a salué la forte augmentation de la capacité de tests de l'Ile-de-France : "On l'a multiplié par trois en deux mois", "on est à 150 000 tests par semaine, on était à 50 000 il y a deux mois", a-t-il indiqué. La "demande de tests a aussi très fortement augmenté" ce qui "a créé une tension sur les laboratoires, parfois des files d'attente, parfois un délai pour obtenir un rendez-vous", a-t-il regretté, espérant que cette nouvelle plateforme puisse apporter une solution.

"Il est encore temps de casser cette courbe"

Pour le directeur général adjoint de l'ARS d'Ile-de-France, c'est en testant "que l'on cassera la tendance à la remontée du virus". "Le seuil d'alerte pour Paris est franchi depuis vendredi" et "il faut s'en préoccuper", selon Nicolas Péju. Il a observé "depuis la mi-juillet une augmentation continue du nombre de cas qui s'accélère fortement depuis une quinzaine de jours et en particulier à Paris et en petite couronne". "En 15 jours, le nombre de nouveaux cas sur Paris a été multiplié par six", a-t-il assuré. Il a affirmé que l'on assiste donc à "une reprise épidémique". Mais Nicolas Péju s'est voulu rassurant, "il est encore temps de l'enrayer, il est encore temps de casser cette courbe".