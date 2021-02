Départs en vacances : des contrôles renforcés en Ile-de-France pour faire faire respecter les règles sanitaires

Ils s’effectueront sur la voie publique, les routes, au niveau des péages, des gares et dans les commerces, précise la préfecture de police.

Ils seront sur le pont. Pas moins de 800 policiers et gendarmes seront mobilisés en Ile-de-France, samedi 13 et dimanche 14 février, à l’occasion du premier week-end de départs en vacances. Objectif : faire respecter les règles sanitaires, indique vendredi la préfecture de police de Paris dans un communiqué.

Dès 18 heures ce vendredi, "un dispositif d’ampleur est déployé" à Paris ainsi qu’en petite et grande couronne. Il s’agit de faire respecter notamment le couvre-feu à 18 heures, la préfecture de police rappelant que les déplacements entre 18 heures et 6 heures sont interdits sauf dérogation.

Les forces de l’ordre vont également surveiller les fêtes clandestines et les bars et restaurants qui ouvriraient malgré l’interdiction. Les contrôles s’effectueront sur la voie publique, les routes, au niveau des péages, des gares et dans les commerces, précise la préfecture de police.