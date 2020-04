VIDEO. Déconfinement : dès le 11 mai, une France à deux vitesse, avec des départements verts ou rouges

Des départements classés rouges ou verts marqueront une France à deux vitesses. Dès le 11 mai, la première phase de la fin du déconfinement appliquera des mesures en fonction de sa situation sanitaire du département concerné.

Un département pourra être classé rouge ou vert en fonction de plusieurs indicateurs, notamment les cas de Covid-19 trop nombreux sur les sept derniers jours. Quel sera le seuil ? Pour l'instant, les précisions ne sont pas connues.

La Seine-Saint-Denis dans le rouge

Les services de réanimation sont toujours saturés au niveau régional : en Île-de-France par exemple, le taux d'occupation en réanimation est encore de 175%. Alors en Seine-Saint-Denis, le président du conseil départemental ne se fait pas d'illusions. Selon lui, le 93 sera classé rouge. "J'imagine que vue l'évolution de l'épidémie, l'importance qu'elle a prise en Seine-Saint-Denis, nous nous attendons" à être classés en "département rouge", explique Stéphane Troussel, président (PS) du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis . Cela signifierait que les collèges pourraient être fermés, tout comme les parcs et jardins et peut-être aussi certains commerces. Les déplacements entre zones rouges et vertes seront eux autorisés.