VIDEO. Royaume-Uni : plus de 200 personnes surprises en train de faire la fête malgré le confinement

Ces fêtards semblent ne pas avoir pris au sérieux l'épidémie de coronavirus. La police britannique a dû mettre fin à une soirée privée dans la banlieue de Manchester (au nord de l'Angleterre), samedi 15 août. Plus de 200 personnes s'étaient réunies dans un pavillon, un rassemblement illégal au regard des mesures sanitaires en vigueur dans la région. Des dizaines de nouveaux cas de coronavirus y ont été recensés ces deux dernières semaines.

En pleine nuit, les autorités ont repéré cette fête grâce à une caméra thermique dans les airs. Les images montrent un jardin bondé, où la distanciation physique et les gestes barrières semblent ne pas être respectés. La situation a été jugée "inacceptable et incompréhensible" par un officier de la police locale, indique la BBC (article en anglais). L'organisatrice de la soirée, une jeune femme de 27 ans, a écopé d'une amende de 100 livres sterling (110 euros environ). La justice lui a interdit d'inviter quiconque à son domicile pendant trois mois.

Le Royaume-Uni craint une seconde vague épidémique

Face à la recrudescence de nouveaux cas, les autorités britanniques ont de plus en plus recours au confinement localisé. Plusieurs comtés du nord du pays interdisent les rencontres entre personnes vivant dans des foyers différents, et régissent de manière très stricte les interactions dans les pubs et les restaurants. Le pays le plus endeuillé d'Europe par l'épidémie de coronavirus (41 489 décès, selon les données de l'université Johns-Hopkins le 20 août) vient d'instaurer une quatorzaine obligatoire pour les voyageurs arrivant de France.