"Il y aura des contrôles, s'il devait y avoir un cluster cela apparaîtra comme le nez au milieu du visage", a prévenu Olivier Véran, le ministre de la Santé, vendredi 9 juillet sur France Inter, à propos de la réouverture des discothèques avec obligation de présenter un pass sanitaire pour pouvoir rentrer.

"Charge aux discothèques de vérifier la validité du pass sanitaire des personnes qui rentreront", a répété Olivier Véran qui estime que le protocole sanitaire "strict" mis en place dans les lieux festifs "justifie" leur réouverture.

"Si sur 500 jeunes vous en avez ne serait-ce que 5 ou 10 qui sont positifs après une soirée dans une discothèque, on saura faire le tracing et remonter donc il y aura des contrôles et des sanctions le cas échéant", a-t-il insisté. "On sera très vigilant et s'il fallait revenir en arrière parce que les choses se passaient mal nous prendrions nos responsabilités", a-t-il conclu.