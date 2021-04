À Londres, il est de nouveau possibler de retourner boire une pinte au pub. Mais ce n'est pas sans certaines règles. "En extérieur uniquement, donc si vous avez une terrasse ou un jardin privé, vous êtes autorisé à servir à partir d'aujourd'hui. Ils vous conseillent de réserver mais vous pouvez y aller si ce n'est pas trop occupé. C'est 6 personnes maximum ou 2 foyers ensemble. Et vous devez scanner un QR code quand vous vous y rendez", explique Rafik, ingénieur informatique. Les 40 % de pubs n'ayant pas de terrasses ne peuvent donc servir qu'à emporter.

Un goût de vie normale

Le gouvernement anglais a annoncé la réouverture des services en intérieur à partir du 17 mai, en même temps que celle des salles de spectacles ou des tribunes des stades, avec des capacités limitées. Après deux premiers confinements en 2020, l'Angleterre était entièrement confinée depuis le 4 janvier et Londres dès Noël. Le Royaume-Uni est le premier pays d'Europe à avoir débuté une campagne de vaccination, le mardi 8 décembre 2020. Près de 60 % de sa population a ainsi reçu une première dose de vaccin. Les magasins de vêtements, les salles de sport ou les salons de coiffure sont également de nouveau ouverts, les voyages dans le pays autorisés. "C'est fantastique, on a l'impression de retrouver un peu de normalité. Et ça permet de se faire plaisir", se réjouit Kate.

Ces mesures ne s'appliquent pas à l'ensemble du Royaume-Uni : la réouverture de tous les commerces est attendue pour le 26 avril en Écosse et au Pays de Galles.