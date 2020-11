VIDEO. Covid-19 : "Rouvrir les stations de ski nous fait courir un risque sanitaire important", assure Bruno Le Maire

"Notre évaluation aujourd'hui, c'est que rouvrir les stations de ski avec le risque d'avoir des festivités, des gens qui se retrouvent en appartement ou en chalet, nous fait courir un risque sanitaire important", a expliqué le ministre de l'Économie Bruno Le Maire sur France Inter mercredi 25 novembre. Mardi soir, Emmanuel Macron a annoncé dans son allocution que les stations de ski ne rouvriront pas pour les vacances de Noël et devront attendre le mois de janvier.

C'est un vrai déchirement pour moi de vous dire ça. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie à France Inter

"Comme tout le monde, j'aime la montagne, les sports de montagne et j'aimerais que nos stations puissent ouvrir. Mais nous estimons que le risque sanitaire est très élevé. Si c'est pour qu'en janvier, on se retrouve avec un virus qui redémarre et la saison de février, qui est la plus importante, est sacrifiée, on sera tous perdants", a plaidé Bruno Le Maire.

Tous ceux qui sont pénalisés seront indemnisés"

"Tous ceux qui sont pénalisés par des mesures sanitaires, qui sont nécessaires pour stopper la circulation du virus, seront indemnisés", a répété le ministre de l'Économie à plusieurs reprises. "Pour les stations de ski, c'est humainement très difficile et économiquement compliqué à supporter", a reconnu le ministre de l'Économie. "Donc, nous apporterons l'aide nécessaire, et nous y travaillons avec Jean Castex, d'ici la fin de la semaine."