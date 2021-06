Vacances : les réservations explosent pour l'étranger

Le déconfinement et la vaccination font renaitre l'envie d'ailleurs des Français. Depuis la réouverture, cette agence d'Île de France voit les clients défiler. La Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Italie et la Croatie sont en tête des ventes. Les clients veulent voyager tout en étant rassurés. "Nos clients viennent nous voit pour qu'on puisse leur donner les informations sur les conditions d'entrée de chaque pays et sur la manière dont va se dérouler le séjour", nous explique Benoît Robert, directeur Havas Île de France.



Des offres intéressantes

Certaines compagnies aériennes ont également constaté la reprise. "On est sur des niveaux de prise de réservation qui sont significativement supérieurs à ceux de 2019, avant la crise", témoigne Nicolas Hénin, directeur général de Transavia Pour faire revenir les clients, les compagnies jouent la carte de la flexibilité, en proposant des échanges sans frais et des avoirs d'un an. La journaliste Dorothée Lachaud rappelle qu'il existe un code de couleurs par pays (vert, orange et rouge), créé par le gouvernement, qui conditionne les voyages à l'étranger selon la situation sanitaire du pays de destination.

