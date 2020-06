Vacances : de belles balades à découvrir dans les monts du Lyonnais

Ils n'étaient pas sortis au grand air depuis longtemps. Pour un père et ses deux enfants venus de Lyon (Rhône), c'est parti pour une balade dans la campagne accompagnée par des ânes. "On ne fait pas souvent ça. En plus, avec le confinement, cela faisait deux mois que l'on n'était pas allés dans la nature", explique Gabriel, 12 ans.



Une agence de voyages spécialisée dans les séjours à la campagne

Au début, ce n'est pas toujours facile. Il faut faire preuve de patience avec les ânes, qui sont un peu têtus. La famille progresse entre collines et sous-bois, à seulement 30 km de chez elle. Après 5 km de marche, c'est l'heure de manger, avec une vue imprenable sur les monts du Lyonnais. Une jeune entrepreneuse est à l'origine du circuit de la balade. Elle a créé une agence de voyage spécialisée dans les séjours à la campagne.

