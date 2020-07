Jeu : un Tour de France virtuel ouvert aux amateurs

Le Tour de France virtuel est proposé pour la première fois par Amaury Sport Organisation, organisateur du Tour de France, et la plateforme Zwift. Il suffit d'avoir un vélo d'appartement compatible avec votre ordinateur, de se créer un avatar, et de payer 15 euros pour les frais d'inscription. "Il faut s'adapter. C'est un jeu, vous devez entrer dedans, mais c'est moins compliqué que ce que certains disent. Je suis un très grand fan", explique Freddy Ovette, vainqueur de la 4ème étape.

50 000 amateurs se mesurent aux professionnels

La course de 6 étapes est ouverte aux amateurs et aux professionnels. Chez les pros, il y a 23 équipes masculines et 16 équipes féminines. 92 coureurs parmi les plus grands noms du cyclisme international sont de la partie. Plus de 50 000 amateurs se mesurent à eux en effectuant le même parcours que celui de la course officielle. Le but de l'opération est simple : lever des fonds au profit du Tour de France solidaire, en attendant le Tour de France qui devrait débuter le 29 août prochain.