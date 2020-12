Transports : boom des réservations d'avions et de trains

J. Bigard, G. De Florival, C. Tixier, O. Palomino, N. Salem, J-C Lambard

France 2 France Télévisions

Les Français pourront voyager dans tout le pays à partir du 15 décembre, a confirmé Jean Castex jeudi 10 décembre lors de son allocution à propos des dernières mesures sanitaires en vigueur. Une nouvelle qui fait le plus grand bonheur des comparateurs de vols en ligne. "À chaque fois qu’il y a des annonces gouvernementales, il y a une croissance des recherches sur notre site", constate Julie Galaup, du site liligo.com. Par ailleurs, les réservations de billets d’avion chez Air France ont augmenté de 200% ces dernières semaines.

Boom des réservations SNCF

Pour leur part, les ventes de la SNCF ont doublé depuis deux semaines. Sur les 4,5 millions de billets mis en vente pour les vacances, 1,8 million ont été vendus. "On mobilise toutes nos équipes, en particulier celles des centres de maintenance, pour que le 15 décembre, on ait 100% de nos trains Intercités, TGV, Ouigo, qui circulent", assure Alain Krakovitch, directeur général des voyages. Blablacar attend également plus d’un million de voyageurs pendant les fêtes.

