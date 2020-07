Tourisme : les croisières fluviales accueillent de nouveau des passagers

Pour les travailleurs des bateaux de croisière, c’est la reprise, après quatre mois d’inactivité à cause du Covid-19. Les croisières fluviales reprennent. Dans un bateau parisien, les principaux clients sont allemands. Avant de descendre du car, la température des passagers est contrôlée, le port du masque et le gel sur les mains est obligatoire. Ces touristes vont passer une semaine à bord, pour une escapade vers Honfleur en Normandie.

Une activité à 75%

Mais la croisière n’affiche pas complet. "On y va doucement, on est à 75% sur cette croisière, donc à peu près 105 passagers, et on espère que d’ici la mi-août, début septembre, on soit à 100%", explique l’une des employées. En attendant, il faut tout faire pour chouchouter la clientèle. Cet été, seuls les Européens, Allemands, Anglais, Espagnols et Scandinaves sont attendus à bord. Les Américains et les Chinois ne seront pas du voyage.

