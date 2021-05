Tourisme : le Grèce accueille ses premiers visiteurs

Après six mois de confinement strict, la Grèce retrouve ses touristes, qui ne boudent pas leur plaisir. En Crête, les vacances ont commencé, à la mi-mai. "Ici, en Grèce, on a l'impression de revenir à la vie normale avant le Covid-19. Les restaurants sont ouverts, on peut aller à la plage, on peut profiter du beau temps, et même faire un peu de shopping dans de nombreuses villes", explique une touriste.



Présenter un test PCR négatif

Pour séduire la clientèle étrangère, le pays sort le grand jeu. Seule condition désormais pour venir profiter du pays : être vacciné contre le Covid-19, ou présenter un test PCR négatif. Une grande campagne de vaccination est en cours, notamment dans les îles, très prisées des touristes. Un soulagement pour les professionnels du secteur, qui comptent bien faire le plein. "Je pense qu'avec les vaccinations, les gens seront plus rassurés que l'année dernière et les choses iront mieux", explique Vangelis Karamanis, restaurateur sur l'île de Naxos. Le vent de liberté profite également aux habitants, qui n'ont plus besoin d'attestation pour se déplacer et peuvent circuler librement dans le pays.