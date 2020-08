Tests Covid-19 : des dépistages effectués dans certaines mairies

Devant le parvis de l'hôtel de ville de Paris, la file d'attente pour les dépistages fait déjà plusieurs centaines de mètres. Une tente a été installée devant la mairie le 31 août pour y pratiquer des tests PCR, à la chaîne, et le rythme est soutenu. "Il y a quand même pas mal de monde, et cela devrait s'accentuer au cours de la journée", explique une infirmière sur place. À l'arrivée de la file, il n'y a qu'un questionnaire à remplir. Le test est gratuit et sans rendez-vous.

Peu de disponibilités en laboratoires

Une flexibilité bien pratique, dans une ville où les délais atteignent plusieurs semaines pour se faire dépister en laboratoire. "J'ai des symptômes et mon médecin traitant m'a dit d'aller me faire tester sauf qu'il est impossible d'avoir une place dans les laboratoires avant les quinze jours qui viennent", explique une jeune femme venue se faire tester.