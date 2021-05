Terrasses : un air de liberté retrouvé avec la nouvelle étape du déconfinement

Rien ne les arrête : malgré la pluie, la place Saint-Pierre à Toulouse (Haute-Garonne) est noire de monde. Les terrasses sont prises d'assaut par des étudiants, heureux de se retrouver. "Même si le temps n'a pas trop l'air de suivre aujourd'hui, ça fait tout de même du bien, bien-sûr", assure l'un d'entre eux.



"On pensait ne pas en voir le bout"

Des étudiantes en médecine sont venues décompresser : elles se sont mobilisées quotidiennement au vaccinodrome de Toulouse. "Ça fait vraiment du bien parce que tous les jours, on essaie de faire un peu avancer les choses, et cette situation, on n'en pouvait plus. Ça fait vraiment du bien de pouvoir un peu décompresser entre amis", explique l'une d'entre elles. Les patrons de bar, eux, aussi, sont soulagés : "On attendait ça depuis sept mois maintenant, on pensait ne pas en voir le bout", assure Julien Pantot, responsable d'un bar.