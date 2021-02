Supermarchés : l'affluence davantage contrôlée

Plus de 400 centres commerciaux et galeries marchandes ont été fermé pour 15 jours à partir du lundi 1er février. Dans les supermarchés, l’affluence doit désormais être contrôlée et diminuée. Dans cette grande enseigne, un client pour 10 m2 maximum. Tout est compté grâce à un détecteur de mouvement, un chiffre que le directeur peut suivre directement sur ton téléphone. "Ça me permet d’organiser mes équipes afin de commencer un éventuel filtrage", explique Alexandre Boutoille, directeur du Carrefour Paris Auteuil.

Plus de caisses, et des horaires allongés

Ce magasin de 7600 m2 a réduit sa capacité de 20%. Pour ce faire, l’enseigne a allongé ses horaires le matin, et a ouvert toutes ses caisses en fin de journée. La circulation est fluide, et les clients sont satisfaits. Des mesures d’hygiène affichées partout dans le magasin ne sont en revanche pas toujours appliquée : les gants proposés dans les rayons fruits et légumes sont parfois difficile à se procurer. Certains clients ne sont pas disciplinés, selon certains employés.



