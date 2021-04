Suisse : une réouverture des bars, restaurants et cinémas sous le signe de la joie

C. Weill-Raynal, M. Candel, M. Pannetrat, France 3 Bourgogne France-Comté, J.-M. Perroux

Alors que la France est toujours confinée, la Suisse a rouvert, lundi 19 avril, ses cafés et restaurants, tout comme les salles de sport et les cinémas. Les habitants ne cachent pas leur joie.

C’est un bonheur retrouvé, lundi 19 avril, pour les Suisses qui peuvent désormais retourner dans les cafés et restaurants, ainsi que dans les salles de cinéma et de sport. Sur place, les habitants ont le sourire car le soleil est aussi au rendez-vous. "Ça faisait longtemps, ça manquait", juge une jeune femme ravie.

Prudence des autorités

Pourtant, la situation sanitaire de la Suisse n’est pas très bonne. La circulation du coronavirus demeure préoccupante. Le port du masque est toujours obligatoire. Toutefois, à la terrasse des cafés, on observe que les clients ne sont pas pointilleux. Cet assouplissement a été justifié, selon le Conseil fédéral, par la réussite et l’efficacité de la campagne vaccinale et par des mesures très strictes de quarantaine. Attention, toutefois : si la situation se dégrade à nouveau, il n’est pas exclu pour les Suisses de devoir subir de nouvelles restrictions.