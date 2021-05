Séniors : une liberté retrouvée, entre vaccins et déconfinement

De nombreuses personnes âgées ont retrouvé un peu de liberté : elles sont désormais vaccinées, et avec le déconfinement, elles retrouvent peu à peu leur vie d'avant et le plaisir de revoir leurs proches.

Durant plus d'un an, ils ont vécu cloitrés par peur du virus ou d'être hospitalisé. Après avoir été vacciné, un couple de retraités a osé sortir sur sa terrasse préférée. L'émotion est présente dès la première gorgée. "Je suis heureux, je trouve que c'est formidable de pouvoir revoir des gens", explique-t-il, ému aux larmes. Quelques tables plus loin, c'est le même soulagement. "Les gens, surtout, me manquaient, parce que l'on n'allait pas les uns chez les autres parce qu'on n'était pas vaccinés à l'époque, on ne pouvait pas se retrouver, alors que là on se retrouve", se ravit une autre retraitée.



Fêter la liberté retrouvée

Dans un club de bridge, le Covid-19 a rebattu les cartes. Les joueurs reprennent leurs habitudes, mais avec masque obligatoire et plexiglas. Et sur la terrasse, on ose même tomber le masque. A Bordeaux, en Gironde, le musée du Vin et du Négoce a lui aussi rouvert ses portes, avec des retraités qui viennent fêter leur liberté retrouvée.