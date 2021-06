Restaurants, mariages, concerts… Dernière étape du déconfinement ce mercredi

Dernière phase du déconfinement ce jeudi 1er juillet. Les salles de sport, les magasins, les salles de cinéma ou encore les théâtres, les restaurants et les cafés en intérieur et en extérieur pourront accueillir 100% du public. C’est aussi la fin de la règle des six à table. Pour les restaurants et les bars, il faudra patienter avant de pouvoir consommer debout ou accoudé au bar. La fin des jauges concerne également les cérémonies religieuses, comme les mariages ou les enterrements, ainsi que les cantines des entreprises.

Réouverture des discothèques le 9 juillet

Il reste cependant une jauge à respecter : celle des festivals. Elle sera de 75% en intérieur, mais il n'y aura aucune limitation lorsque le festival se déroule en plein air. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, il sera possible de danser et de chanter debout. Le masque sera, lui, obligatoire pendant toute la durée du concert avec un public supérieur à 1000 personnes. Dans le cas d’un concert inférieur à 1000 spectateurs, le masque ne sera pas obligatoire un test PCR négatif ou une preuve de vaccination sera demandée à l’entrée de la salle. Reste désormais la réouverture des discothèques prévue le 9 juillet prochain pour la dernière grande étape de ce déconfinement.