Restaurants, culture, sport : la troisième phase du déconfinement est entrée en vigueur

Le couvre-feu a été repoussé à 23 heures et les salles de restaurants peuvent également accueillir à nouveau des clients depuis mercredi 9 juin. La troisième phase du déconfinement est ainsi entrée en vigueur.

Dans le restaurant parisien Le Préaumur, c'était l'affluence des grands jours, mercredi 9 juin. Trois semaines après l'ouverture des terrasses, les salles peuvent désormais à nouveau accueillir des clients, dans des conditions strictes. Ainsi, certaines tables ont été retirées à l'intérieur. De plus, les clients doivent désormais scanner un QR code à l'entrée du restaurant. Ces derniers savourent. "On est un peu plus libres. Profiter, revoir du monde", se réjouit une Parisienne.

De nouvelles séances au cinéma

À Poitiers (Vienne), la réouverture s'est faite en fanfare au Futuroscope. Dans ce parc d'attractions, 2 500 visiteurs contre 6 000 d'ordinaire se sont précipités pour profiter des sensations fortes, après sept mois de fermeture. Au cinéma, les amateurs de salles obscures vont pouvoir profiter de nouvelles séances : celles d'après 20 heures ont fait leur retour, et la capacité d'accueil des salles a augmenté de 35 à 65%. La dernière étape a été fixée au 30 juin : les jauges et le couvre-feu seront alors totalement supprimés.