Réservations de dernière minute : l’arrière-saison se porte bien

Prolonger la saison jusque fin octobre, voilà la solution de nombreux hébergements et sites touristiques pour sauver une saison difficile. Selon Vendée Tourisme, à peine 3 campings sur 10 se disent satisfaits de la saison estivale. Pour le mois de septembre, il faut compter sur des réservations de dernière minute de vacanciers venus chercher la tranquillité, "C’est ce qu’on recherche, la tranquillité, pas des campings bondés", explique ce touriste.



Des réservations de dernière minute

"Notre clientèle a un peu changé, on a une clientèle de retraités mais les gens sont là pour le moment, la météo est clémente (…) on a énormément de réservations de dernières minutes, on est très satisfaits, on espère que ça va continuer le plus longtemps sur le mois de septembre", explique Alexis Raingeard, gérant du camping "Les Vagues". Pour le mois de septembre, les gérants sont tributaires de la météo et de la propagation du virus.