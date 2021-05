Réouverture des terrasses : les allées du marché de Rungis se remplissent de nouveau

Le marché de Rungis (Val-de-Marne), le ventre de Paris, a retrouvé l'appétit, mardi 18 mai, à la veille de la réouverture des terrasses. Les vendeurs retrouvent enfin les acheteurs. À 3 heures du matin, au pavillon des poissons, Guillaume Lamory, chef du restaurant "La Fabrique" à Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) a opté pour du merlu. Sa terrasse ouvrira mercredi matin, alors, il faut réapprovisionner tout le garde-manger.



L'espoir grandit dans les pavillons touchés par la crise

"Ce qui m'avait manqué à Rungis, c'est surtout de pouvoir acheter vraiment. D'arrêter de me poser des questions sur chaque colis, est-ce que je vais bien réussir à le vendre dans ma vente à emporter", confie Guillaume Lamory. À la triperie, le pavillon le plus touché par la crise, c'est l'effervescence. Grégory Godin, grossiste, avait perdu 40% de son chiffre d'affaires. Une partie du personnel est encore au chômage partiel, mais aujourd'hui, l'espoir grandit. "On va enfin pouvoir retravailler normalement, avoir un vrai rythme", se réjouit Grégory Godin. Le marché de Rungis table sur un nouveau pic d'activité à la réouverture totale des restaurants, le 9 juin.