Rentrée : le grand chantier d’Emmanuel Macron

"La rentrée sera très dure, il faut s’y préparer." Dans un entretien à la presse quotidienne régionale, jeudi 2 juillet, Emmanuel Macron a dessiné les grandes lignes de sa stratégie pour les deux dernières années de son quinquennat. Le chef de l’État a salué une "relation de confiance unique" avec le Premier ministre : "Depuis trois ans à mes côtés, il mène avec les gouvernements successifs un travail remarquable." Emmanuel Macron n’a pas précisé cependant s’il entend garder Édouard Philippe à Matignon.

"Des personnalités venues d’horizons différents"

Le président de la République a également confirmé qu’un remaniement ministériel aura lieu dans les prochains jours. "Il y aura "une nouvelle équipe", "de nouveaux talents", et "des personnalités venues d’horizons différents", a-t-il déclaré. Ses priorités pour la fin du quinquennat commencent par le Ségur de la Santé, puis un chantier sur le grand âge et l’accompagnement de la jeunesse, "qui a le plus souffert de la crise". Le chef de l’État entend remettre en chantier la réforme des retraites et reprendre les négociations avec les partenaires sociaux dès l’été.



