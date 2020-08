Relance : deux milliards d'euros pour la Culture

Dans le cinéma "Les 5-Caumartin" (Paris), les cinéphiles reviennent petit à petit depuis la réouverture. Une bouffée d'oxygène après plusieurs mois difficile, même si les pertes restent énormes. "On a repris assez vite, mais on est quand même à -40%", précise Louis Merle, le codirecteur du cinéma. Pour tenter de sauver le secteur, le gouvernement a donc réservé 2 milliards d'euros de son plan de relance au monde de la Culture. Il a aussi décidé d'assouplir les règles sanitaires.

Un chiffre d'affaires impacté de 25%

En France dans les zones vertes, c'en est fini de la distanciation, mais le masque devient obligatoire. Dans les zones rouges en revanche, comme Paris et Marseille, la distanciation et le masque restent de mise, mais l'État s'engage à rembourser le manque à gagner. À Paris, le théâtre "Le Lucernaire" rouvre ses portes mercredi 26 août pour la première fois depuis 5 mois. Ici, la distanciation physique ne sera pas levée. Une aberration et un danger financier pour le patron, qui évoque une mesure "mortifère et catastrophique". Selon le ministère de la Culture, le secteur devrait connaître une baisse de 25% de son chiffre d'affaires à cause de la crise sanitaire.

Le JT

Les autres sujets du JT