Relâchement sur le port du masque et dépistage en Une de la presse régionale

Il y a du relâchement dans l'air sur les gestes barrières pour se protéger du coronavirus et c'est à la Une des quotidiens régionaux, comme le rappelle "Presse Océan" ce vendredi 10 juillet. "'Ruée sur le bord de Loire' note le journal, qui regrette de ne trouver que très peu de visages masqués. Pourtant, il ne faut pas partir sans lui, nous dit 'Le Populaire du Centre', car l'épidémie circule encore", rappelle le journaliste Sébastien Thomas.



Le souffle comme test ?

Paris Normandie fait un constat similaire à Rouen, en Seine-Maritime, où le relâchement se fait sentir. "Il titre sur un port du masque 'aléatoire' et s'interroge sur la nécessité de son port obligatoire. Une chose est sûre il faut tester et c'est ce qu'évoque 'le Journal de la Réunion' qui parle de dépistage à grande échelle à partir de la semaine prochaine. On parle de dépistage par le nez, mais si l'avenir était le souffle ? C'est ce que se demande 'Le Progrès'. Et si le souffle pourrait servir de test ?", s'interroge le journaliste.