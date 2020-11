Reconfinement : en crise, le sport amateur lance l'alerte

Des terrains de foot désertés par les joueurs, des cours de tennis vides et des vestiaires plongés dans le silence. Avec le reconfinement, le sport amateur sombre un petit peu plus encore dans la crise. Pour faire part de leur détresse, les associations sportives de quartier lancent l'alerte. Dans une tribune publiée dans L'Équipe samedi 21 novembre, 80 acteurs du sport et élus locaux se mobilisent.

"Le sport, c'est la vie"

"Nous nous sentons oubliés et pas reconnus à la qualité du travail qui est fait dans ces quartiers, déplore Frédéric Thiriez, président de Foot fraternité et ancien président de la LFP. C'est le plus merveilleux outil d'éducation, d'insertion sociale. Le sport, c'est la vie". En attendant les annonces du gouvernement, les sportifs amateurs doivent se contenter de cours par écrans interposés. Les clubs, eux, pourraient rouvrir dès le mois de décembre, mais seulement pour les enfants.