QR code à scanner sur TousAntiCovid ou cahier de rappel à remplir : "On voit qu'on ennuie les clients", déplore une restauratrice

Scanner un QR code ou remplir un cahier de rappel à l'entrée des bars, cafés et restaurants est obligatoire depuis le 9 juin. Mais avec la décrue de l'épidémie, les clients se plient plus ou moins à ces règles, selon les établissements.

Depuis le 9 juin 2021, en théorie, pour s'attabler à l'intérieur des bars ou des restaurants, il faut scanner un QR code à l'entrée pour se signaler sur l'application TousAntiCovid, ou bien laisser son nom, son prénom et ses coordonnées, conservées pendant deux semaines dans un "cahier de rappel". Le but est d'être alerté en cas de contamination d'un autre client. Mais, dans la pratique, ces règles semblent difficiles à faire respecter par endroit.

"C'est un oubli, on se relâche"

A l'image du café Cambronne, dans le 15e arrondissement de Paris, où, pourtant, il est impossible de manquer le QR code. Il est placé à l'entrée de l'établissement, et sur les tables. Mais personne ne le scanne, déplore Sylvie Hermé, la gérante du restaurant : "Quand on leur demande de le faire, on voit qu'on les ennuie".

"A peine 1% de nos clients scannent le QR code !" Sylvie Hermé, gérante du café Cambronne à franceinfo

"Mais obliger notre clientèle, c'est pas notre travail, ajoute-t-elle. On a l'impression d'être des gendarmes." Un client arrive et admet ne pas avoir scanné le QR code : "C'est un oubli, on se relâche...", se justifie-t-il. Le cahier de rappel, disposé à côté de la caisse, n'a pas plus de succès. En l'ouvrant, on voit que ses feuilles restent blanches.

Nom et téléphone sur des bouts de papiers

Un peu plus loin, au café du Commerce, un restaurant sans terrasse, les règles sont davantage respectées. Le patron de cet établissement, qui compte 300 places assises, souligne que sa clientèle est "plutôt composée d'habitués, des gens assez âgés qui n'ont pas de facilités avec le téléphone portable et l'application TousAntiCovid". Etienne Guerraud a donc imprimé des bouts de papier, sur lesquels les clients doivent inscrire leur nom et leur téléphone. "Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais eu de problème", assure-t-il. "Quelques personnes sont récalcitrantes. Je leur dis 'si vous ne voulez pas le faire, c'est pas grave'. Je les laisse manger chez moi."

"Ça ne sert à rien de se battre pour obliger les gens." Etienne Guerraud, patron du café du Commerce à franceinfo

"À partir du moment où vous avez 5% des gens qui ne veulent pas, ça ne représente pas un problème majeur et ça prouve que le système fonctionne", estime ce restaurateur.