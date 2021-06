Port du masque obligatoire : déjà des assouplissements en attendant le 30 juin

Le port du masque ne sera plus obligatoire partout à partir du 30 juin prochain. Les Français s'interrogent déjà sur son utilité. "Délivrez-nous, s'il vous plait", implore une patiente avec le sourire. "Avec le beau temps et la chaleur, ça devient de plus en plus difficile", déclare une autre, qui prévient qu'elle ne portera pas le masque si elle est seule à la campagne.



Déjà des assouplissements au niveau local

Certaines communes ont déjà assoupli les règles concernant le port du masque. Il n'est plus obligatoire à Arcachon (Gironde), dans les zones rurales de l'Aveyron, ou encore sur les plages du Finistère. Après la date du 30 juin, les scientifiques ont conscience qu'il sera difficile de demander aux Français de porter le masque partout.

"Les gens qui sont à la campagne, qui vont être sur les plages, qui vont se balader, ils vont nous dire "bon les experts, arrêtez : on est capables de porter le masque là où il faut"", a prévenu Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, ce matin, mardi 8 juin, sur RTL.





